Шевченко, Блохин и Беланов обратились к Раде по вопросу расследования деятельности УАФ

Легенды украинского футбола призвали правительство не политизировать процесс.

Украинские обладатели "Золотого мяча" Андрей Шевченко, Олег Блохин и Игорь Беланов обратились к Верховной Раде с призывом не политизировать расследование деятельности Украинской ассоциации футбола (УАФ) и ее руководителя Андрея Павелко.

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Текст письма опубликован на странице Беланова в Facebook.

"Мы с грустью наблюдаем, как на протяжении уже более двух лет продолжается масштабная информационная война против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Одной из главных тем для манипуляций в рамках этой грязной кампании стала государственная программа по развитию футбольной инфраструктуры Украины.

С созданием в конце прошлого года в Верховной Раде Временной специальной следственной комиссии (ВСК) мы надеялись, что народные депутаты в сотрудничестве с правоохранительными органами изучат все аспекты реализации этой программы и дадут четкие ответы на вопрос: имели здесь место злоупотребления или все обвинения в адрес УАФ были надуманы.

Поэтому мы сознательно не комментировали деятельность ВСК с момента ее создания, чтобы наша позиция не была расценена как давление на членов ВСК Верховной Рады. Мы искренне надеялись, что полгода - достаточный срок, чтобы разобраться в проблеме. Однако, в течение шести месяцев работы ВСК сложилось впечатление, что целью работы комиссии было не установление истины, а создание нового инструмента для манипуляций по этой теме.

Об этом свидетельствуют и последние заявления отдельных народных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов украинского футбола. Есть серьезные опасения, что для некоторых важнее само существование такой комиссии, как технологии для новых манипуляций, а не объективные результаты ее работы.

Поэтому просим вас ни при каких обстоятельствах не допустить политизации работы ВСК и исключить политику как таковую, по этому вопросу при рассмотрении предложения о продлении работы комиссии".

Напомним, Рада расследует возможные факты нарушения Павелко при строительстве в Украине футбольных полей с искусственным покрытием.

Как сообщал УНИАН, ранее в иностранной прессе появилась информация о том, что ФИФА и УЕФА ведут дело против Павелко.