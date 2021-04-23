Андрей Лунин не хочет уезжать из Испании.

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин рассказал о том, где хотел бы продолжить карьеру.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Футбол 1".

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Лунин прокомментировал интерес со стороны испанских "Эйбара" и "Гранады":

"Нужно, чтобы дошло до конкретики. Просто так взять и зайти в таблицу, выбирать, что нравится и не нравится - это одно дело. А когда есть конкретное предложение, условия, какие-то обещания - это уже другой разговор. Но в первую очередь мне бы не очень хотелось уезжать из Испании".

Лунин подчеркнул, что ему комфортно жить в Мадриде:

"Не зря язык учил? Не только это. Просто в личном, семейном плане мы там счастливы. Особенно в Мадриде".

"Развитие карьеры на данный момент я вижу только в Мадриде", - подчеркнул Лунин.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в арендах за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В начале сентября 2020 года "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".

22-летний украинец стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока единственный шанс получил 21 января. Дебют вышел неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.

До этого Лунин играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольной игре перед сезоном 2020-2021.

Сообщалось, что летом "Реал" может продать Лунина - игроком интересуются три клуба.

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Автор: Антон Дударь