Футболист получил порцию агрессии в свой адрес в соцсетях.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил о том, что ему и его близким желают смерти люди в соцсетях после поражения в матче Лиги наций от Германии (1:3).

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Об этом футболист написал на своей странице в Instagram, которую он закрыл от всех, кроме подписчиков.

"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти", - написал Зинченко.

Футболист "Манчестер Сити" попросил поддержки для команды от адекватной части болельщиков:

"Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой".

Стоит отметить, что обрезка Зинченко привела к одному из пропущенных голов в игре с Германией.

Сборная Украины в Лиге наций: главное

Матч проходил в Лейпциге и стал пятым в группе для сборной Украины.

Игру заключительного тура Лиги наций украинцы проведут 17 ноября на выезде против Швейцарии.

По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.

Германия лидирует с 9 очками в активе, у испанцев - 8 пунктов. Швейцария отстает от Украины на три очка.

Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.

Андрей Шевченко выделил позитивные моменты из поражения от Германии.

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Автор: Данил Слесь