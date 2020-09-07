Новичком луганского клуба стал опытный нападающий Александр Гладкий.

Известный украинский нападающий Александр Гладкий подписал контракт с луганской "Зарей".

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Об этом сообщил официальный сайт "Зари".

Контракт с 33-летним форвардом подписан на один сезон.

В "Заре" Гладкий будет выступать под №11.

Гладкий присоединился к "Заре" во время паузы в чемпионате и уже успел забить гол в контрольном матче против "Александрии".

Александр Гладкий: главные моменты карьеры

В Украине Гладкий успел поиграть в составе обоих грандов - "Шахтера" и "Динамо". Также он выступал за "Металлист", харьковский "Арсенал", "Харьков", "Днепр", "Карпаты" и "Черноморец".

Гладкий дважды становился чемпионом Украины, три раза выигрывал Кубок Украины, четырежды - Суперкубок Украины, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

С 2018 года он выступал в Турции, где играл за "Ризеспор" и "Адана Демирспор". В прошлом сезоне на счету Гладкого 3 гола в 9 матчах второго по силе дивизиона чемпионата Турции.

За сборную Украины Гладкий провел 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Гладкий входит в топ-15 бомбардиров в истории чемпионата Украины. В его активе 84 гола и 12-е место. От попадания в топ-10 форварда отделяют всего два забитых мяча.

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Автор: Антон Дударь