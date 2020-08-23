УЕФА обсудит сохранение Финала восьми Лиги чемпионов и Лиги Европы на постоянной основе

Александеру Чеферину понравился такой формат еврокубков.

УЕФА рассмотрит вариант с сохранением "Финала восьми" Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующих сезонах.

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Об этом заявил президент организации Александер Чеферин в интервью Associated Press.

"Должен сказать, что система с одним матчем в каждой паре мне более интересна, чем вариант с двухматчевыми противостояниями. "Финал восьми" - интересный продукт этой пандемии. Нам пришлось доигрывать турниры таким образом, но в итоге мы получили очень интересную систему.

Сейчас сложно говорить, как поместить "Финал восьми" в календарь. Но мы поняли, что людям нужны настолько захватывающие поединки, ведь в одной игре победить и пройти дальше может каждый. В будущем обязательно подумаем об этом. Думаю, что уже в сентябре или октябре мы это обсудим всерьез", - заявил Чеферин.

Президент УЕФА отметил, что меньшее количество матчей привело только к повышению их качества:

"Даже если игр будет меньше - их ценность возрастет. Мне пишут и звонят мои друзья из мира футбола, которые в восторге от этого формата. Этот вариант засел у нас в голове, поэтому будем обсуждать его при встрече. Раньше ни о чем подобном мы не думали".

"Финал восьми" в Лиге чемпионов и Лиге Европы: детали

Во время карантина в УЕФА приняли решение доиграть еврокубки в сокращенном формате.

Лигу чемпионов решили провести в Лиссабоне (Португалия) на стадионах "Да Луш" и "Жозе Алваладе", начиная с 1/4 финала. Восемь команд были разбиты на пары и проводили всего по одной игре на каждой стадии. В финал пробились "Пари Сен-Жермен" и "Бавария".

В Лиге Европы применили аналогичный формат. Матчи проходили в Германии на стадионах четырех городов - Гельзенкирхена, Кельна, Дюссельдорфа и Дуйсбурга.

Победителем Лиги Европы стала "Севилья", которая в финале обыграла "Интер" со счетом 3:2.

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Перевод: Данил Слесь