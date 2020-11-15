Бразильский защитник "Манчестер Юнайтед" сдал положительный тест на коронавирус после выздоровления.
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Об этом сообщает The Sun.
27-летний футболист 13 ноября вышел на замену в составе сборной Бразилии в матче с Венесуэлой (1:0), а на следующий день его тест оказался положительным.
Стоит отметить, что в октябре Теллес уже перенес COVID-19, из-за чего длительное время отсутствовал и провел за "МЮ" всего один матч.
В начале ноября бразилец вернулся к тренировкам, а позже получил вызов в сборную.
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