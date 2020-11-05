5 ноября умерла вдова легендарного тренера киевского "Динамо" Валерия Лобановского - Аделаида Лобановская.
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Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал соболезнования близким Аделаиды Панкратьевны:
"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Аделаиды Панкратьевны Лобановской, выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Супруга Валерия Васильевича долгие годы была частью динамовской семьи, переживала с командой победы и поражения. Аделаида Панкратьевна была душевным и искренним человеком, надежным тылом для нашего великого тренера и его верной помощницей.
Искренне скорблю вместе с родными и близкими Аделаиды Лобановской. Всем, кто знал эту замечательную женщину, будет не хватать ее доброты и жизненного оптимизма. Светлая память об Аделаиде Панкратьевне Лобановской навсегда останется в наших сердцах".
21 октября Аделаида Лобановская отпраздновала 80-летие. У Лобановских есть единственный ребенок - дочь Светлана.
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