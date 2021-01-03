УЕФА представил список из пятидесяти молодых футболистов, на которых стоит обратить внимание в 2021 году.
Полностью список опубликован на официальном сайте УЕФА.
В список включены два украинца: 18-летний защитник "Динамо" Илья Забарный и вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин.
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В УЕФА напомнили, как Забарный ворвался в основу "Динамо" и сборной Украины:
"Центральный защитник дебютировал за "Динамо" в сентябре. От звонка до звонка провел все девять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию). Принял участие в трех осенних встречах сборной Украины в Лиге наций".
Касательно Трубина составители списка талантов отметили:
"Высокий вратарь с великолепной реакцией. Вышел в "основе" на пять матчей "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов и в трех из них не пропустил".
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