Форварду Реала грозит до трех лет тюрьмы из-за нарушения карантина

Лука Йович прервал режим самоизоляции в Сербии.

Нападающему "Реала" Луке Йовичу предъявили обвинение за нарушение карантина в Сербии.

Об этом сообщает сербское издание Informer.

Полиция выдвинула Йовичу обвинение по статье 248 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех месяцев до трех лет.

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Йович нарушил условия карантина, когда прилетел в Сербию из Испанию на день рождения своей подруги. Несмотря на то, что футболист дважды сдавал отрицательный тест на коронавирус в "Реале", после прилета в Сербию он должен был на протяжении двух недель находиться в изоляции. Соответствующий документ Йович подписал в аэропорту после прилета.

Однако спустя несколько дней Йовича заметили, когда он прогуливался по центру Белграда.

Как сообщал УНИАН, ранее другой футболист сборной Сербии Александар Прийович был приговорен к трем месяцам домашнего ареста за нарушение правил карантина.