Итальянский топ-клуб интересуется двумя украинцами из Динамо - СМИ

"Наполи" нацелился на защитников киевлян.

Итальянский "Наполи" заинтересован в услугах сразу двух защитников киевского "Динамо" - Виталия Миколенко и Дениса Попова.

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Об этом сообщает areanapoli.it.

По информации издания, более предметно итальянцы рассматривают кандидатуру Миколенко. Скауты уже собрали информацию по 20-летнему левому защитнику, а руководство "Наполи" в ближайшее время планирует начать переговоры с "Динамо" по трансферу.

Что касается Попова, то итальянский клуб пока только начал подробно изучать 21-летнего центрального защитника, который в прошлом году выиграл молодежный чемпионат мира со сборной Украины.

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Миколенко 19 матчей, 2 гола и 4 результативные передачи. В активе Попова 11 поединков и 1 гол.

Напомним, практически все футбольные турниры Европы остановлены из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" значительно продлило карантин для команды.