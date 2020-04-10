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Итальянский топ-клуб интересуется двумя украинцами из Динамо - СМИ

20:23, 10 апреля 2020
Футбол
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Миколенко является одним из самых перспективных украинских футболистов / фото: ФК Динамо

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Об этом сообщает areanapoli.it.

По информации издания, более предметно итальянцы рассматривают кандидатуру Миколенко. Скауты уже собрали информацию по 20-летнему левому защитнику, а руководство "Наполи" в ближайшее время планирует начать переговоры с "Динамо" по трансферу.

Что касается Попова, то итальянский клуб пока только начал подробно изучать 21-летнего центрального защитника, который в прошлом году выиграл молодежный чемпионат мира со сборной Украины.

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Миколенко 19 матчей, 2 гола и 4 результативные передачи. В активе Попова 11 поединков и 1 гол.

Напомним, практически все футбольные турниры Европы остановлены из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" значительно продлило карантин для команды.

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