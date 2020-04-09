В футболе изменили трактовку игры рукой и офсайда

Арбитрам станет легче отличить, где было сыграно рукой, а где плечом.

Международный совет футбольных ассоциаций объявил о внесении небольших правок в правила игры в футбол

Об этом сообщает сайт организации.

В ІFAB уточнили пункт об игре рукой, подчеркнув, что граница между плечом и рукой при определении нарушения проходит по линии подмышки.

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Случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением правила лишь в тогда, если происходит непосредственно перед голом или голевым моментом. Также если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде.