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В футболе изменили трактовку игры рукой и офсайда

18:35, 09 апреля 2020
Футбол
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает сайт организации.

В ІFAB уточнили пункт об игре рукой, подчеркнув, что граница между плечом и рукой при определении нарушения проходит по линии подмышки.

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Случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением правила лишь в тогда, если происходит непосредственно перед голом или голевым моментом. Также если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде.

Фото: IFAB

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