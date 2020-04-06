В ФИФА приняли решение о судьбе футбольного сезона: СМИ стали известны подробности
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение относительно перспектив текущего футбольного сезона.
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Об этом сообщает The Athletic.
По информации издания, в ФИФА решили бессрочно продлить сезон-2019/20, чтобы все чемпионаты могли быть завершены.
Пандемия COVID-19 распространяется по миру неравномерно, поэтому организация не будет настаивать на синхронном завершении всех турниров. В таком случае каждая федерация сможет устанавливать собственные сроки возобновления и окончания турниров.
Также ФИФА планирует изменить даты летнего трансферного окна, чтобы позволить клубам продлить контракты с футболистами, которые истекают 30 июня.
Ожидается, что официальное заявление ФИФА по данным вопросам будет опубликовано в ближайшие 48 часов. Вариант с досрочным завершением турниров не рассматривался.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире остановлены практически все футбольные соревнования. При этом Евро-2020 был перенесен на следующий год.
УНИАН ранее сообщал о том, что в "Шахтере" ждут решения ФИФА по финансовой поддержке клубов.