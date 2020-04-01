Предстоит операция: капитан Мариуполя покинул клуб из-за проблем со здоровьем

Рустам Худжамов может вовсе завершить карьеру.

"Мариуполь" объявил о прекращении сотрудничества с капитаном команды Рустамом Худжамовым - голкипер получил статус свободного агента.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба украинской Премьер-лиги.

Голкипер испытывает проблемы со здоровьем - ему не удается залечить травму колена, о чем в комментарии Footboom сообщил главный тренер команды Александр Бабич:

"Последние полгода Рустам мучился, играл на уколах, много было у него индивидуальной работы. К сожалению, имела место быть травма, после которой он не мог восстановиться. Постоянно индивидуально работал с тренером, с которым я постоянно был на связи, и он подтверждал, что при нагрузке колено не дает ему возможности максимально работать. Сейчас он приезжал, его смотрел доктор. Там проблема с хрящом, который фактически стерся, и без оперативного вмешательства обойтись вряд ли удастся".

Бабич также отметил, что футболист может даже завершить карьеру и подать документы на лицензию тренера.

37-летний Худжамов является воспитанником "Динамо", а последние восемь лет карьеры он провел в составе "азовцев". На его счету 136 матчей во всех турнирах. В 2009-м году он провел одну игру за сборную Украины.

УНИАН ранее сообщал о том, что названы лучшие футболист и тренер УПЛ по итогам марта.