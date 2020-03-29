Футболист сборной Украины Зинченко разгромил россиянина на турнире по FIFA (видео)
20:30, 29 марта 2020Футбол
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Благодаря Александру Зинченко Украина пробилась в 1/8 финала турнира по виртуальному футболу.
Александр Зинченко / REUTERS
Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который представляет Украину на турнире "Plan B" по FIFA 20, прошел в 1/8 финала.
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В матче 1/16 финала Зинченко разгромил россиянина Данила Кругового из "Уфы".
Украинец играл за "Ливерпуль" и одолел своего соперника со счетом 6:1.
Турнир "Plan B" организовал популярный Instagram-аккаунт о футболе "433". В турнире принимают участие известные футболисты, которые представляют свои страны.
Видео матча опубликовал канал "433" в YouTube.
Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко принес Украине победу в двух товарищеских матчах с Францией в FIFA 20.
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