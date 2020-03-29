цей матеріал доступний українською

Футболист сборной Украины Зинченко разгромил россиянина на турнире по FIFA (видео)

20:30, 29 марта 2020
Футбол
618 0
Александр Зинченко / REUTERS

Читайте такжеВ старте - только украинцы: Манчестер Сити "клонировал" Зинченко (видео)

В матче 1/16 финала Зинченко разгромил россиянина Данила Кругового из "Уфы".

Украинец играл за "Ливерпуль" и одолел своего соперника со счетом 6:1.

Турнир "Plan B" организовал популярный Instagram-аккаунт о футболе "433". В турнире принимают участие известные футболисты, которые представляют свои страны.

Видео матча опубликовал канал "433" в YouTube.

Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко принес Украине победу в двух товарищеских матчах с Францией в FIFA 20.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter