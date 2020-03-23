В МОК принято решение о переносе Олимпиады-2020

Игры в Токио не начнутся 24 июля, о чем заявил один из представителей организации.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что решение о переносе Олимпиады-2020 уже принято.

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Чиновника цитирует USA Today.

"На основании информации, которая есть у МОК, решение о переносе Игр уже принято. Детали пока не уточнены, но Олимпиада в Токио не начнется 24 июля, насколько я знаю.

Все будет происходить поэтапно. Мы отложим Олимпиаду, а затем начнем разбираться с последствиями такого решения, которые крайне масштабны", - отметил Паунд, который является одним из самых влиятельных членов МОК.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, в свою очередь, не стал подтверждать эту информацию, но и не опроверг ее: "Как мы говорили накануне, продолжаем рассматривать разные сценарии".

Олимпиада в Токио запланирована на 24 июля - 9 августа. При этом уже десять стран призвали МОК перенести Игры из-за пандемии коронавируса. Более того, Канада и Австралия вовсе отказались отпускать своих спортсменов в Японию.

УНИАН ранее сообщал о том, что Мировая легкая атлетика обратилась к МОК с заявлением о необходимости перенести Олимпийские игры.