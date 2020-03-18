Фанат настойчиво требовал у Вест Хэма опубликовать гол Ярмоленко, пока не добился своего (видео)

"Вест Хэм" удовлетворил многочисленные просьбы болельщика в Twitter.

Английский "Вест Хэм" удовлетворил просьбы настойчивого фаната опубликовать в клубном Twitter-аккаунте гол Андрея Ярмоленко.

Пользователь с ником stoneymaloney активно требовал выложить на странице гол украинского полузащитника в ворота "Норвича".

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"Гол Ярмоленко "Норвичу", пожалуйста", "Это не похоже на гол Ярмоленко "Норвичу", "Не вынуждайте меня повторять это снова", "Я бы хотел увидеть гол Ярмоленко в матче против "Норвича", - писал болельщик в Twitter. В итоге фанат добился своего.

"Настойчивость окупается, stoneymaloney", - говорится в подписи в видео, в котором опубликован не только гол украинца, но и сообщения фаната.

Напомним, из-за травмы Ярмоленко не выходил на поле с 14 декабря.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист сборной Украины выиграл 50 тысяч гривень в шоу "Рассмеши комика".