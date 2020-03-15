Заря - Шахтер: обзор и полное видео матча УПЛ

Центральный матч тура прошел в Запорожье.

В воскресенье, 15 марта, луганская "Заря" принимала в Запорожье донецкий "Шахтер" в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч проходил без болельщиков - такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в Европе.

УПЛ, 23-й тур

"Заря" - "Шахтер" - 1:0

Гол: Михайличенко, 84

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49), Кабаев (Перович, 88)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86), Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66), Мораес

Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко - Мораес

Видеообзор матча

Полное видео матча

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"Заря" после 22 туров идет на третьей позиции в турнирной таблице и ведет борьбу с "Динамо" за серебро чемпионата. Отставание от киевлян составляет всего два пункта. Луганчане начали год с трех подряд побед, но в прошлом туре уступили "Десне" на выезде - 0:1. "Шахтер" находится в хорошем настроении - недавно удалось обыграть в Германии "Вольфсбург" (2:1) в 1/8 финала Лиги Европы.

В Премьер-лиге у "горняков" вообще все прекрасно - 14 очков отрыва от "Динамо" позволяют уже сейчас думать о будущем чемпионстве. В прошлом туре дончане с большим трудом обыграли "Колос" - 4:3.