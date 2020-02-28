"Нагрузка сказалась": Михайличенко объяснил поражение Динамо от Днепра-1 ранним удалением

Также наставник киевлян раскритиковал подход УПЛ к использованию VAR.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко объяснил поражение команды в 20-м туре УПЛ от "Днепра-1" со счетом 1:3.

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Специалиста цитирует пресс-служба клуба.

"Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но реализация подвела", - отметил Михайличенко.

Тренер также заявил, что не согласен с подходом руководства украинской Премьер-лиги к использованию системы VAR, благодаря которой арбитр Монзуль удалила двух игроков и назначила пенальти в ворота "Днепра-1".

"Я нормально отношусь к VAR. Если там было удаление - пожалуйста. По поводу пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это подразумевает регламент соревнований, ведь без VAR судья даже не показал желтой карточки. Но этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в матчах".

У "Динамо" в активе осталось 39 очков и второе место в турнирной таблице УПЛ, однако теперь "Заря" имеет игру в запасе и отстает от киевлян на два пункта. "Днепр-1" идет восьмым, набрав 22 очка.

УНИАН ранее опубликовал обзор и полное видео матча "Днепр-1" - "Динамо".