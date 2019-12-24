Два украинца включены в символическую сборную самых перспективных футболистов Европы

Виталий Миколенко и Валерий Бондарь - в числе самых перспективных игроков 2019 года.

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко и защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь включены в символическую сборную самых перспективных игроков 2019 года по версии Radio Marca.

Состав сборной в Twitter опубликовал журналист Radio Marca Давид Фернандес.

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В этом году Миколенко закрепился в основном составе сборной Украины, с которой вышел на Евро-2020, а Бондарь был капитаном сборной Украины U-20, которая выиграла чемпионат мира.

Полностью состав сборной перспективных игроков выглядит следующим образом:

Аарон Рэмсдейл (Англия), Рис Джеймс (Англия), Диогу Кейрош (Португалия), Валерий Бондарь (Украина), Виталий Миколенко (Украина), Дэниел Джеймс (Уэльс), Деклан Райс (Англия), Сандро Тонали (Италия), Дониэлл Мален (Нидерланды), Эрлинг Холанд (Норвегия), Жоау Фелиш (Португалия).

Тренером символической сборной выбран Фрэнк Лэмпард ("Челси").

Средний возраст игроков данной сборной составляет 20 лет и 237 дней.

Once ideal de la sección #Hypeando de @Marcador en 2019:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ramsdale

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 R. James

🇵🇹 Queirós

🇺🇦 Bondar

🇺🇦 Mykolenko

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 D. James

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Rice

🇮🇹 Tonali

🇳🇱 Malen

🇵🇹 João Félix

🇳🇴 Håland



Edad media: 20 años y 237 días.



DT: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Frank Lampard (41).



Infografía cortesía de @franglez95: pic.twitter.com/EBHzv1ChVk — David Fernández (@DavidFer_) 22 декабря 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский полузащитник вошел в сборную 6-го тура в Лиге Европы.