Стало известно, кто получит путевку в Лигу чемпионов вместо Манчестер Сити

Английский гранд исключен из еврокубков на два года.

Стало известно, кто заменит "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, если апелляция "горожан" касательно исключения из еврокубков будет отклонена.

Как сообщает Sky Sports, если "Ман Сити" завершит текущий чемпионат Англии в топ-четверке, то место "горожан" в ЛЧ займет команда, которая финиширует в АПЛ пятой.

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В регламенте УЕФА говорится: "Клуб, который не допущен к соревнованиям, заменяет клуб со следующей лучшей позицией в высшем дивизионе чемпионата той же ассоциации, при условии, что он удовлетворяет критериям допуска".

На данный момент "Ман Сити" занимает второе место в АПЛ. На пятом месте располагается "Шеффилд Юнайтед", далее в турнирной таблице идут "Тоттенхэм", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон".

Напомним, УЕФА на два года отстранил "Ман Сити" от участия в ЛЧ из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА рассматривает вариант новой реформы Лиги чемпионов.