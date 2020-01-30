В Аргентину и Турцию: два легионера Динамо близки к переходу в другие клубы

Киевляне намерены избавиться от игроков, на которых не рассчитывают.

Два легионера киевского "Динамо" в самое ближайшее время перейдут в другие команды.

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Как сообщает FC Dynamo Nation, вингер "Динамо" Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком "Анкарагюджю". Речь идет об аренде до конца сезона.

О трансфере будет объявлено в самое ближайшее время. 24-летний футболист уже прибыл в Анкару для прохождения медосмотра.

В нынешнем сезоне Родригес провел 12 матчей и забил 2 гола за "Динамо". Игрок не полетел на первый тренировочный сбор в Турцию с командой Алексея Михайличенко.

По данным Fox Sports Radio, перуанский защитник "Динамо" Карлос Самбрано станет игроком "Бока Хуниорс". Игрок подпишет контракт с аргентинским клубом на 3 года.

Сумма трансфера должна составить порядка 1,5 миллиона долларов. Сторонам осталось решить лишь вопрос задолженности - "Динамо" не выплатило защитнику зарплату за несколько месяцев.

30-летний Самбрано находится на контракте в "Динамо" с 2018 года, однако его дебют за первую команду клуба так и не состоялся.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" представило расписание матчей на второй тренировочный сбор.