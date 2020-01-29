Самый крупный трансфер зимы: Манчестер Юнайтед усилился футболистом сборной Португалии

Бруну Фернандеш будет выступать в футболке манкунианцев.

"Манчестер Юнайтед" подтвердил договоренность по трансферу полузащитника сборной Португалии и лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша.

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Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

В ближайшее время 25-летний футболист прибудет в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

По информации британских СМИ, Фернандеш заключит соглашение до 2025 года с зарплатой 6 миллионов евро в год, а сумма трансфера составит 55 миллионов евро. Еще 25 миллионов "Спортинг" сможет получить в качестве бонусов.

Таким образом, переход Фернандеша на данный момент является самым крупным трансфером этой зимы.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Фернандеш провел 17 поединков, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. За сборную Португалии он сыграл 19 матчей и забил 2 гола.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги после 24 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место, набрав 34 очка.

УНИАН ранее также сообщал о том, что лондонский "Арсенал" подписал испанского защитника вместо украинца из "Шахтера".