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Лондонский Арсенал подписал испанского защитника вместо украинца из Шахтера (фото)

16:14, 29 января 2020
Футбол
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Мари играл в Бразилии с прошлого года / фото: twitter.com/flamengo

Об этом сообщила пресс-служба "канониров".

Английский клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа следующим летом.

Мари является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.

Стоит отметить, что футболист "Фламенго" стал альтернативой защитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николаю Матвиенко. Сообщалось, что "Арсенал" договорился с "горняками" об условиях перехода, но в последний момент английский клуб сделал выбор в пользу испанца.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Интер" подписал звездного футболиста "Тоттенхэма".

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