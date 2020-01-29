Лондонский Арсенал подписал испанского защитника вместо украинца из Шахтера (фото)

Трансфер Николая Матвиенко в Англию уже вряд ли состоится.

Испанский защитник Пабло Мари перешел из бразильского "Фламенго" в лондонский "Арсенал".

Об этом сообщила пресс-служба "канониров".

Английский клуб арендовал 26-летнего футболиста до конца сезона с опцией выкупа следующим летом.

Мари является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.

Стоит отметить, что футболист "Фламенго" стал альтернативой защитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николаю Матвиенко. Сообщалось, что "Арсенал" договорился с "горняками" об условиях перехода, но в последний момент английский клуб сделал выбор в пользу испанца.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Интер" подписал звездного футболиста "Тоттенхэма".