Украинский футболист Гармаш забил дебютный гол в чемпионате Турции (видео)
Украинский полузащитник Денис Гармаш отметился первым голом в составе турецкого "Ризеспора".
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Команда украинца в 19-м туре чемпионата Турции в гостях встречалась с "Сивасспором". Поединок завершился вничью - 1:1.
Гармаш вышел на поле во втором тайме и нанес результативный удар на 60-й минуте. Это был второй матч для 29-летнего экс-игрока "Динамо" за "Ризеспор".
В основе "Ризеспора" всю игру также провел украинский защитник Николай Морозюк.
Видео гола Гармаша
Напомним, "Ризеспор" арендовал Гармаша у "Динамо" до конца текущего сезона. Для игрока это первый опыт выступления за зарубежный клуб.
"Ризеспор" после 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
УНИАН ранее сообщал о том, что форвард "Шахтера" перешел в турецкий клуб.