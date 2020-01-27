Украинский футболист Гармаш забил дебютный гол в чемпионате Турции (видео)

Полузащитник помог своей команде добыть ничью.

Украинский полузащитник Денис Гармаш отметился первым голом в составе турецкого "Ризеспора".

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Команда украинца в 19-м туре чемпионата Турции в гостях встречалась с "Сивасспором". Поединок завершился вничью - 1:1.

Гармаш вышел на поле во втором тайме и нанес результативный удар на 60-й минуте. Это был второй матч для 29-летнего экс-игрока "Динамо" за "Ризеспор".

В основе "Ризеспора" всю игру также провел украинский защитник Николай Морозюк.

Видео гола Гармаша

Напомним, "Ризеспор" арендовал Гармаша у "Динамо" до конца текущего сезона. Для игрока это первый опыт выступления за зарубежный клуб.

"Ризеспор" после 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

УНИАН ранее сообщал о том, что форвард "Шахтера" перешел в турецкий клуб.