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Звездный бразилец Неймар во время матча отдал пас пятой точкой (видео)

14:54, 23 января 2020
Футбол
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Неймар / REUTERS

В одном из эпизодов встречи Неймар решил принять мяч пятой точкой, но при этом еще и отдал передачу на своего партнера по команде. Тем самым бразилец ввел в заблуждение соперников.

"Пари Сен-Жермен" в этой встрече одержал победу со счетом 3:0.

Как сообщал УНИАН, в том же матче форвард ПСЖ Килиан Мбаппе закатил мяч в ворота рукой.

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