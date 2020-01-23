Звездный бразилец Неймар во время матча отдал пас пятой точкой (видео)

Нападающий ПСЖ совершил нестандартный "финт".

Звездный бразильский нападающий ПСЖ Неймар отдал необычную передачу во время матча 1/2 финала Кубка французской лиги против "Реймса".

В одном из эпизодов встречи Неймар решил принять мяч пятой точкой, но при этом еще и отдал передачу на своего партнера по команде. Тем самым бразилец ввел в заблуждение соперников.

"Пари Сен-Жермен" в этой встрече одержал победу со счетом 3:0.

Как сообщал УНИАН, в том же матче форвард ПСЖ Килиан Мбаппе закатил мяч в ворота рукой.