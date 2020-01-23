Звездный бразилец Неймар во время матча отдал пас пятой точкой (видео)
14:54, 23 января 2020Футбол
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Нападающий ПСЖ совершил нестандартный "финт".
Неймар / REUTERS
Звездный бразильский нападающий ПСЖ Неймар отдал необычную передачу во время матча 1/2 финала Кубка французской лиги против "Реймса".
В одном из эпизодов встречи Неймар решил принять мяч пятой точкой, но при этом еще и отдал передачу на своего партнера по команде. Тем самым бразилец ввел в заблуждение соперников.
"Пари Сен-Жермен" в этой встрече одержал победу со счетом 3:0.
Neymar 😂 pic.twitter.com/oy0cDKkFn1— Renato (@rgomesrodrigues) January 22, 2020
Как сообщал УНИАН, в том же матче форвард ПСЖ Килиан Мбаппе закатил мяч в ворота рукой.
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