Днепр-1 усилился экс-игроком Динамо

Днепровский клуб оформил еще один трансфер в зимнее межсезонье.

Новичком "Днепра-1" стал украинский защитник Андрей Цуриков.

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".

27-летний футболист, который играет на позиции левого защитника, подписал трехлетний контракт.

Читайте такжеВенгерский клуб объявил о трансфере украинского футболиста (фото)

Ранее Цуриков выступал за запорожский "Металлург", киевское "Динамо", "Говерлу", греческий "Левадиакос" и "Александрию".

В УПЛ защитник провел в общей сложности 126 матчей, в которых забил 8 мячей.

Предыдущим клубом защитника был чешский "Яблонец", однако за полсезона он так и не дебютировал за него из-за травмы и затянувшегося восстановления.

Цуриков стал уже четвертым новичком "Днепра-1" в зимнее межсезонье. Как сообщал УНИАН, ранее состав днепрян пополнили Владимир Адамюк, Александр Сваток и Алексей Хобленко.