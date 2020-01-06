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Легендарный футболист и экс-тренер Динамо возглавил клуб в Словакии

14:50, 06 января 2020
Футбол
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Демьяненко не работал тренером с 2013 года / фото: ФК Динамо

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В тренерский штаб нового главного тренера вошли Мирослав Немец и Мирослав Кениг. Последним клубом 60-летнего Демьяненко была "Волынь" в 2013-м году.

"Нитра" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Словакии, а также продолжает борьбу в национальном Кубке, где вышла в четвертьфинал. Матчи возобновятся в середине февраля.

Анатолий Демьяненко является легендарным футболистом "Динамо", а также работал в киевском клубе главным тренером. Также специалист тренировал азербайджанский "Нефтчи" и узбекский "Насаф".

УНИАН ранее сообщал о том, что Ребров признан лучшим тренером десятилетия в "Ференцвароше".

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Теги: #Динамо