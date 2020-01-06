Легендарный футболист и экс-тренер Динамо возглавил клуб в Словакии

Анатолий Демьяненко в последние годы оставался без работы.

Украинский специалист Анатолий Демьяненко назначен главным тренером словацкой "Нитры".

Читайте такжеШевченко встретил звезду мирового бокса на пляже Барбадоса (фото)

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В тренерский штаб нового главного тренера вошли Мирослав Немец и Мирослав Кениг. Последним клубом 60-летнего Демьяненко была "Волынь" в 2013-м году.

"Нитра" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Словакии, а также продолжает борьбу в национальном Кубке, где вышла в четвертьфинал. Матчи возобновятся в середине февраля.

Анатолий Демьяненко является легендарным футболистом "Динамо", а также работал в киевском клубе главным тренером. Также специалист тренировал азербайджанский "Нефтчи" и узбекский "Насаф".

УНИАН ранее сообщал о том, что Ребров признан лучшим тренером десятилетия в "Ференцвароше".