Украинский футболист в Москве снялся в ролике российских YouTube-блогеров (видео)

Михаил Мудрик является игроком молодежной сборной Украины.

Полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик побывал в Москве, где принял участие в съемках видео для YouTubе-канала российских блогеров 2Drots.

Съемки прошли в спорткомлексе с надписями "Вперед, Спартак!" на стенах.

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Мудрик принял участие в соревновании по исполнению штрафных ударов на точность. Проигравший должен был сменить прическу или покрасить волосы.

"У нас сегодня объединяется Россия с Украиной, к нам залетает прямиком из "Шахтера" Миха Мудрик", - сказал один из ведущих YouTube-канала в начале видео.

За сутки видео собрало более 800 тысяч просмотров.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что форвард сборной Украины Роман Яремчук заявил, что не стал бы переходить в "Зенит" ради денег.