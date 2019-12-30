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Футболист сборной Украины посетил матчи НБА и НХЛ (фото)

18:02, 30 декабря 2019
Футбол
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Степаненко находится в Майами / фото: ФК Шахтер

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко во время своего отпуска находится со своей семьей в Майами, где успел посетить поединки НБА и НХЛ.

Фото с футболистом в Instagram опубликовала его супруга Маргарита.

Сначала Тарас с женой и двумя детьми отправился на баскетбольный матч НБА между "Майами" и "Филадельфией" (117:116 ОТ).

Затем семья Степаненко посетила хоккейный поединок НХЛ, в котором "Флорида" встречалась с "Монреалем" и победила со счетом 6:5.

В текущем сезоне Тарас Степаненко провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что Милевский пообщался с болельщиками в костюме Деда Мороза.

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Теги: #Шахтер#Тарас Степаненко