Футболист сборной Украины посетил матчи НБА и НХЛ (фото)

Тарас Степаненко проводит отпуск в США.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко во время своего отпуска находится со своей семьей в Майами, где успел посетить поединки НБА и НХЛ.

Фото с футболистом в Instagram опубликовала его супруга Маргарита.

Сначала Тарас с женой и двумя детьми отправился на баскетбольный матч НБА между "Майами" и "Филадельфией" (117:116 ОТ).

Затем семья Степаненко посетила хоккейный поединок НХЛ, в котором "Флорида" встречалась с "Монреалем" и победила со счетом 6:5.

В текущем сезоне Тарас Степаненко провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист во всех турнирах.

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