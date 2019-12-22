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Малиновский помог Аталанте нанести Милану унизительное поражение (видео)

15:43, 22 декабря 2019
Футбол
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Малиновский провел на поле всю игру / фото: twitter.com/atalanta_bc

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Украинец провел на поле всю игру и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 5:0.

Малиновский на 83-й минуте отметился результативной передачей на Луиса Муриэля - колумбиец установил окончательный счет в игре.

В нынешнем сезоне на счету украинского хавбека 21 матч, 3 гола и 2 ассиста за "Аталанту" во всех турнирах.

"Аталанта" набрала 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Серии A.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-форвард сборной Украины забил второй гол в сезоне в Турции.

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Теги: #Милан#Руслан Малиновский#Аталанта