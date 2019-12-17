Шахтер сообщил агенту Тете о предложении Баварии

Мюнхенский клуб планирует организовать трансфер бразильского таланта дончан.

Мюнхенская "Бавария" продолжает переговоры с "Шахтером" о возможном трансфере вингера дончан Тете.

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Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство "Шахтера" уже связалось с агентом игрока и сообщило ему о предложении от немецкого суперклуба.

При этом "Бавария" еще не связывалась с самим футболистом и его окружением.

В контракте 19-летнего бразильца прописана сумма отступных 150 миллионов евро, но чемпион Украины готов отпустить Тете в "Баварию" за 50 миллионов евро, которые мюнхенцы способны заплатить.

Напомним, Тете выступает за "Шахтер" с февраля этого года. Футболист перешел из "Гремио" за 15 миллионов евро. Контракт бразильца рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне Тете забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи в 18 матчах за "Шахтер".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы.