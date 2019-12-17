Шахтер сообщил агенту Тете о предложении Баварии
Мюнхенская "Бавария" продолжает переговоры с "Шахтером" о возможном трансфере вингера дончан Тете.
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Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, руководство "Шахтера" уже связалось с агентом игрока и сообщило ему о предложении от немецкого суперклуба.
При этом "Бавария" еще не связывалась с самим футболистом и его окружением.
В контракте 19-летнего бразильца прописана сумма отступных 150 миллионов евро, но чемпион Украины готов отпустить Тете в "Баварию" за 50 миллионов евро, которые мюнхенцы способны заплатить.
Напомним, Тете выступает за "Шахтер" с февраля этого года. Футболист перешел из "Гремио" за 15 миллионов евро. Контракт бразильца рассчитан на пять лет.
В текущем сезоне Тете забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи в 18 матчах за "Шахтер".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы.