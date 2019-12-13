Полный провал: украинские клубы одержали 2 победы в 18 матчах группового этапа еврокубков

В еврокубковую весну вышел только донецкий "Шахтер".

Украинские клубы на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в текущем сезоне провели 18 матчей, в которых одержали всего две победы.

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"Шахтер" сумел победить "Аталанту" на выезде (2:1) в ЛЧ, а еще одну победу добыло "Динамо" дома против "Мальме" (1:0) в ЛЕ.

"Горняки" в итоге заняли третье место в группе C и выбыли в Лигу Европы. Дончане помимо победы трижды сыграли вничью и дважды проиграли.

"Динамо" заняло третье место в группе B Лиги Европы, сыграв четыре матча вничью и один раз уступив при одной победе. Киевляне не смогли выйти в плей-офф.

"Александрия" играла в группе I Лиги Европы и стала четвертой - три ничьи и три поражения.

УНИАН ранее сообщал о том, что Михайличенко рассказал, кто виноват в провале "Динамо" на евроарене.