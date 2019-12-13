цей матеріал доступний українською

Полный провал: украинские клубы одержали 2 победы в 18 матчах группового этапа еврокубков

12:41, 13 декабря 2019
Футбол
132 0
Динамо не вышло из группы / фото: facebook.com/fcdynamoua

Читайте также"Позор и дно": реакция сети на вылет Динамо из Лиги Европы

"Шахтер" сумел победить "Аталанту" на выезде (2:1) в ЛЧ, а еще одну победу добыло "Динамо" дома против "Мальме" (1:0) в ЛЕ.

"Горняки" в итоге заняли третье место в группе C и выбыли в Лигу Европы. Дончане помимо победы трижды сыграли вничью и дважды проиграли.

"Динамо" заняло третье место в группе B Лиги Европы, сыграв четыре матча вничью и один раз уступив при одной победе. Киевляне не смогли выйти в плей-офф.

"Александрия" играла в группе I Лиги Европы и стала четвертой - три ничьи и три поражения.

УНИАН ранее сообщал о том, что Михайличенко рассказал, кто виноват в провале "Динамо" на евроарене.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2019/20
Теги: #Динамо#Шахтер#Лига Европы#Лига чемпионов#Александрия