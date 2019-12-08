Динамо уступило Заре в битве за второе место в УПЛ (видео)
Киевское "Динамо" принимало луганскую "Зарю" в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.
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Команда Алексей Михайличенко потерпела поражение со счетом 1:2.
Луганчане очень активно начали игру и только перекладина спасла хозяев после удара с нескольких метров от Кабаева. Тем не мене, уже на седьмой минуте "Заря" вышла вперед: Михайличенко убрал Кадара на замахе и прошил Бойко ударом из пределов штрафной площади.
"Динамо" удалось сравнять счет на 22-й минуте: Вербич нанес точный удар головой после подачи с фланга - 1:1. На 36-й минуте Беседин также пробивал головой и мяч попал в перекладину.
Уже после перерыва динамовцы остались в меньшинстве, когда Кадар получил вторую желтую карточку. Практически сразу команда Виктора Скрипника реализовала большинство: Хомченовский откликнулся на передачу из глубины, красиво убрал с пути защитника и расстрелял ближний угол ворот Бойко.
В дальнейшем команды обменялись попаданиями в перекладину от Де Пены и Кочергина, а счет на табло не изменился.
"Динамо" - "Заря" - 1:2
Голы: Вербич, 22 - Михайличенко, 6, Хомченовский, 56
"Динамо": Бойко, Караваев, Кадар, Попов, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко (Шабанов, 57), Цыганков, Беседин (Де Пена, 65), Вербич
"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна (Арвеладзе, 75), Чеберко, Михайличенко (Вернидуб, 58), Иванисеня (Лунев, 80), Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов
Предупреждения: Кадар, Сидорчук - Чеберко, Хомченовский
Удаление: Кадар, 52 (вторая желтая)
Гол Михайличенко
Гол Вербича
Гол Хомченовского
"Заря" набрала 34 очка и вышла на чистое второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Динамо" - 33 пункта и третья строчка.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Десна" на выезде разгромила "Карпаты".