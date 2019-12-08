Динамо уступило Заре в битве за второе место в УПЛ (видео)

Киевляне доигрывали матч в меньшинстве.

Киевское "Динамо" принимало луганскую "Зарю" в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

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Команда Алексей Михайличенко потерпела поражение со счетом 1:2.

Луганчане очень активно начали игру и только перекладина спасла хозяев после удара с нескольких метров от Кабаева. Тем не мене, уже на седьмой минуте "Заря" вышла вперед: Михайличенко убрал Кадара на замахе и прошил Бойко ударом из пределов штрафной площади.

"Динамо" удалось сравнять счет на 22-й минуте: Вербич нанес точный удар головой после подачи с фланга - 1:1. На 36-й минуте Беседин также пробивал головой и мяч попал в перекладину.

Уже после перерыва динамовцы остались в меньшинстве, когда Кадар получил вторую желтую карточку. Практически сразу команда Виктора Скрипника реализовала большинство: Хомченовский откликнулся на передачу из глубины, красиво убрал с пути защитника и расстрелял ближний угол ​ворот Бойко.

В дальнейшем команды обменялись попаданиями в перекладину от Де Пены и Кочергина, а счет на табло не изменился.

"Динамо" - "Заря" - 1:2

Голы: Вербич, 22 - Михайличенко, 6, Хомченовский, 56

"Динамо": Бойко, Караваев, Кадар, Попов, Кендзера, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко (Шабанов, 57), Цыганков, Беседин (Де Пена, 65), Вербич

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна (Арвеладзе, 75), Чеберко, Михайличенко (Вернидуб, 58), Иванисеня (Лунев, 80), Кочергин, Юрченко, Хомченовский, Кабаев, Громов

Предупреждения: Кадар, Сидорчук - Чеберко, Хомченовский

Удаление: Кадар, 52 (вторая желтая)

Гол Михайличенко

Гол Вербича

Гол Хомченовского

"Заря" набрала 34 очка и вышла на чистое второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Динамо" - 33 пункта и третья строчка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Десна" на выезде разгромила "Карпаты".