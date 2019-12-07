Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2: онлайн матча и видео голов

В 16-м туре АПЛ прошло дерби Манчестера.

В рамках 16-го тура чемпионата Англии на "Этихад Стэдиум" прошел матч между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед.

АПЛ, 16-й тур

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2

Голы: Отаменди, 85 - Рэшфорд, 23 (с пенальти), Марсьяль, 29

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз (Отаменди, 59), Фернандиньо, Анхелиньо, Д. Сильва, Родри (Гюндоган, 86), Де Брюйне, Б. Силва (Марез, 65), Жезус, Стерлинг

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Янг, 89), Мактоминей, Фред, Джеймс, Лингард (Туанзебе, 89), Рашфорд, Марсьяль (Перейра, 74)

Видео голов

0:1

0:2

1:2

Онлайн-трансляция матча

90+5 - Финальный свисток! "МЮ" обыграл "Сити" со счетом 2:1.

90+4 - Желтая карточка для Уокера.

90 - Пять минут добавлено.

89 - Двойная замена у "МЮ". Туанзебе вышел вместо Лингарда, а Янг вместо Шоу.

87 - Классный сэйв от де Хеа! Марез бил низом, но голкипер успел сложиться и отразить удар.

86 - Гюндоган вышел вместо Родри.

85 - ГООООЛ! "Ман Сити" отыграл один мяч - 1:2! Отаменди забил головой после подачи углового.

83 - Лингард носком пытался замкнуть подачу с фланга, но лишь сбросил мяч Эдерсону в руки.

81 - Марез опасно подавал во вратарскую, но Стерлингу немного не хватило роста.

79 - Желтая карточка для Де Брюйне. Сбил он соперника.

75 - Перейра сразу же заработал желтую карточку за откровенный фол сзади по ногам.

74 - Перейра вместо Марсьяля вышел у "МЮ".

72 - Отаменди сумел пробить головой после подачи углового - неточно.

68 - Фанаты "Ман Сити" начали бросать зажигалками во Фреда, когда он пошел подавать угловой. И, похоже, попали по шее. Пауза в матче.

67 - Контратаку провел "МЮ". Лингард завершал ее ударом с острого угла - Эдерсон перевел мяч на угловой.

66 - Марез тут же замыкал у штанги передачу партнера, но в подкате не сумел сделать это точно.

65 - Вместо Бернарду Силвы вышел Марез.

64 - Опасно! Родри пробил почти с линии штрафной - де Хеа кончиками пальцев перевел мяч над перекладиной.

61 - Стерлинг отобрал мяч у Линделефа, но пробить ему не позволили. Ван-Биссака подстраховал.

59 - Стоунз получил травму. Отаменди вышел вместо него.

58 - Удается гостям пока сохранять преимущество в два мяча.

55 - Линделеф выручает "МЮ". Бросился в подкат под опасный удар де Брюйне.

54 - Де Хеа получил желтую карточку за затяжку времени.

52 - "Сити" владеет преимуществом, но придумать какой-то неожиданный ход и удивить чем-то соперника не получается.

47 - Анхелиньо очень неточно пробил издали с левой.

46 - Начался второй тайм!

45+4 - Перерыв! 0:2.

45+3 - После прострела Уокера мяч в штрафной попал в руку Фреда, который, падая, опирался на эту самую руку. Вновь без пенальти для "Сити".

45+1 - Немного не хватило Давиду Сильве, чтобы замкнуть навес де Брюйне на дальней штанге. Не дотянулся нормально до мяча.

43 - Давид Сильва пробивал со штрафного - де Хеа спокойно забрал мяч в руки.

40 - Стандарт был у ворот гостей. Де Брюйне вместо навеса решить бить - мяч приземлился на сетку над воротами.

38 - Отличный момент у Жезуса"! Де Брюйне подал в центр штрафной, бразилец бил в падении головой, но промахнулся.

34 - Давид Сильва пробил из-за пределов штрафной - в руки де Хеа.

29 - ГООООЛ! "Ман Юнайтед" забивает второй - 0:2! Марсьяль принял мяч в штрафной и вторым касанием пробил под штангу - мяч от нее влетел в сетку.

27 - Перекладина спасает "Сити"! И вновь Рэшфорд. Принял мяч на линии штрафной, исполнял на технику, но чуть-чуть не повезло.

25 - Еще один могли забивать гости. Классную контратаку провели игроки "МЮ", Фред вывел Рэшфорда на удар, но тот решил бить в касание и сделал это неудачно - мимо.

23 - ГОООООЛ! "МЮ" открывает счет в матче! Рэшфорд уверенно реализовал пенальти!

20 - Пенальти в ворота "Сити"! Рэшфорда сбили в штрафной "Ман Сити". Бернарду Силва врезался в форварда. Арбитр воспользовался VAR и указал на "точку". Силва получил "горчичник".

16 - Классная атака от "Юнайтед". Марсьяль ее завершал сильным ударом, но прямо туда, где находился Эдерсон.

14 - После прострела в штрафную "МЮ" мяч попал в бедро Линделефа, после чего отскочил в руку. Пенальти нет.

13 - Резво начали команды, но с быстрым голом не сложилось.

9 - Сэйв Эдерсона! Лингард под углом оказался перед вратарем, пробил в касание, но голкипер "Сити" ногой отразил удар.

7 - Опасно у ворот "МЮ"! Давид Сильва замыкал пас от лицевой, но попал в Жезуса. Атака "Сити" продолжилась, де Брюйне завершал ее ударом из пределов штрафной, но промахнулся.

6 - Марсьяль пытался прорваться к штрафной, находясь между двумя соперниками, но не пустили француза.

4 - Мактоминай в подкате прервал передачу в штрафную, после чего мяч, похоже, попал ему в руку. Главный арбитр воспользовался подсказкой видеоассистентов, чтобы убедиться, что нарушения не было.

2 - Уже есть первый момент! Джеймс принял мяч в штрафной и пробил - Эдерсон отразил удар.

1 - Матч начался!

Команды уже размялись, до начала матча остается совсем немного.

Как команды прибывали на арену

В рамках АПЛ команды провели друг против друга 148 матчей. У "Сити" 45 побед, у "МЮ" - 56, 47 матчей завершились вничью.

"МЮ" перед матчем вспомнил один самых красивых голов дерби - точный удар Марка Хьюза.

Предыдущая встреча команд на "Этихад Стэдиум" завершилась победой "Ман Сити" со счетом 3:1.

A crackling atmosphere on a cold, wintery November night.



Last time we locked horns with United at the Etihad was 💥



🔵 #ManCity#MCIMUN 🔴 pic.twitter.com/pHrAO1EYKD — Manchester City (@ManCity) 6 декабря 2019 г.

К этой встрече "Ман Сити" подошел на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Пепа Гвардиолы набрали 32 очка и уже на 11 очков отстают от лидера турнира "Ливерпуля".

У "МЮ" в активе 21 очко, команда идет шестой, а от зоны Лиги чемпионов ее отделяют 8 очков.

Букмекеры считают "Сити" фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 1,33, на ничейный результат - 5,70, а на победу "МЮ" - 8,80.