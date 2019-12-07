Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2: онлайн матча и видео голов
В рамках 16-го тура чемпионата Англии на "Этихад Стэдиум" прошел матч между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед.
АПЛ, 16-й тур
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 1:2
Голы: Отаменди, 85 - Рэшфорд, 23 (с пенальти), Марсьяль, 29
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз (Отаменди, 59), Фернандиньо, Анхелиньо, Д. Сильва, Родри (Гюндоган, 86), Де Брюйне, Б. Силва (Марез, 65), Жезус, Стерлинг
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу (Янг, 89), Мактоминей, Фред, Джеймс, Лингард (Туанзебе, 89), Рашфорд, Марсьяль (Перейра, 74)
Видео голов
0:1
0:2
1:2
Онлайн-трансляция матча
90+5 - Финальный свисток! "МЮ" обыграл "Сити" со счетом 2:1.
90+4 - Желтая карточка для Уокера.
90 - Пять минут добавлено.
89 - Двойная замена у "МЮ". Туанзебе вышел вместо Лингарда, а Янг вместо Шоу.
87 - Классный сэйв от де Хеа! Марез бил низом, но голкипер успел сложиться и отразить удар.
86 - Гюндоган вышел вместо Родри.
85 - ГООООЛ! "Ман Сити" отыграл один мяч - 1:2! Отаменди забил головой после подачи углового.
83 - Лингард носком пытался замкнуть подачу с фланга, но лишь сбросил мяч Эдерсону в руки.
81 - Марез опасно подавал во вратарскую, но Стерлингу немного не хватило роста.
79 - Желтая карточка для Де Брюйне. Сбил он соперника.
75 - Перейра сразу же заработал желтую карточку за откровенный фол сзади по ногам.
74 - Перейра вместо Марсьяля вышел у "МЮ".
72 - Отаменди сумел пробить головой после подачи углового - неточно.
68 - Фанаты "Ман Сити" начали бросать зажигалками во Фреда, когда он пошел подавать угловой. И, похоже, попали по шее. Пауза в матче.
67 - Контратаку провел "МЮ". Лингард завершал ее ударом с острого угла - Эдерсон перевел мяч на угловой.
66 - Марез тут же замыкал у штанги передачу партнера, но в подкате не сумел сделать это точно.
65 - Вместо Бернарду Силвы вышел Марез.
64 - Опасно! Родри пробил почти с линии штрафной - де Хеа кончиками пальцев перевел мяч над перекладиной.
61 - Стерлинг отобрал мяч у Линделефа, но пробить ему не позволили. Ван-Биссака подстраховал.
59 - Стоунз получил травму. Отаменди вышел вместо него.
58 - Удается гостям пока сохранять преимущество в два мяча.
55 - Линделеф выручает "МЮ". Бросился в подкат под опасный удар де Брюйне.
54 - Де Хеа получил желтую карточку за затяжку времени.
52 - "Сити" владеет преимуществом, но придумать какой-то неожиданный ход и удивить чем-то соперника не получается.
47 - Анхелиньо очень неточно пробил издали с левой.
46 - Начался второй тайм!
45+4 - Перерыв! 0:2.
45+3 - После прострела Уокера мяч в штрафной попал в руку Фреда, который, падая, опирался на эту самую руку. Вновь без пенальти для "Сити".
45+1 - Немного не хватило Давиду Сильве, чтобы замкнуть навес де Брюйне на дальней штанге. Не дотянулся нормально до мяча.
43 - Давид Сильва пробивал со штрафного - де Хеа спокойно забрал мяч в руки.
40 - Стандарт был у ворот гостей. Де Брюйне вместо навеса решить бить - мяч приземлился на сетку над воротами.
38 - Отличный момент у Жезуса"! Де Брюйне подал в центр штрафной, бразилец бил в падении головой, но промахнулся.
34 - Давид Сильва пробил из-за пределов штрафной - в руки де Хеа.
29 - ГООООЛ! "Ман Юнайтед" забивает второй - 0:2! Марсьяль принял мяч в штрафной и вторым касанием пробил под штангу - мяч от нее влетел в сетку.
27 - Перекладина спасает "Сити"! И вновь Рэшфорд. Принял мяч на линии штрафной, исполнял на технику, но чуть-чуть не повезло.
25 - Еще один могли забивать гости. Классную контратаку провели игроки "МЮ", Фред вывел Рэшфорда на удар, но тот решил бить в касание и сделал это неудачно - мимо.
23 - ГОООООЛ! "МЮ" открывает счет в матче! Рэшфорд уверенно реализовал пенальти!
20 - Пенальти в ворота "Сити"! Рэшфорда сбили в штрафной "Ман Сити". Бернарду Силва врезался в форварда. Арбитр воспользовался VAR и указал на "точку". Силва получил "горчичник".
16 - Классная атака от "Юнайтед". Марсьяль ее завершал сильным ударом, но прямо туда, где находился Эдерсон.
14 - После прострела в штрафную "МЮ" мяч попал в бедро Линделефа, после чего отскочил в руку. Пенальти нет.
13 - Резво начали команды, но с быстрым голом не сложилось.
9 - Сэйв Эдерсона! Лингард под углом оказался перед вратарем, пробил в касание, но голкипер "Сити" ногой отразил удар.
7 - Опасно у ворот "МЮ"! Давид Сильва замыкал пас от лицевой, но попал в Жезуса. Атака "Сити" продолжилась, де Брюйне завершал ее ударом из пределов штрафной, но промахнулся.
6 - Марсьяль пытался прорваться к штрафной, находясь между двумя соперниками, но не пустили француза.
4 - Мактоминай в подкате прервал передачу в штрафную, после чего мяч, похоже, попал ему в руку. Главный арбитр воспользовался подсказкой видеоассистентов, чтобы убедиться, что нарушения не было.
2 - Уже есть первый момент! Джеймс принял мяч в штрафной и пробил - Эдерсон отразил удар.
1 - Матч начался!
Команды уже размялись, до начала матча остается совсем немного.
Как команды прибывали на арену
DERBY READY! 👊— Manchester City (@ManCity) 7 декабря 2019 г.
🔵 #ManCity#MCIMUN 🔴 pic.twitter.com/92oLBmwgWP
#MUFC in the house 🙌#MCIMUNpic.twitter.com/rY569NyRdf— Manchester United (@ManUtd) 7 декабря 2019 г.
В рамках АПЛ команды провели друг против друга 148 матчей. У "Сити" 45 побед, у "МЮ" - 56, 47 матчей завершились вничью.
"МЮ" перед матчем вспомнил один самых красивых голов дерби - точный удар Марка Хьюза.
There was no stopping this strike from Sparky in the derby! 🚀#MUFC#GoalOfTheDaypic.twitter.com/XA4V3GM0y1— Manchester United (@ManUtd) 6 декабря 2019 г.
Предыдущая встреча команд на "Этихад Стэдиум" завершилась победой "Ман Сити" со счетом 3:1.
A crackling atmosphere on a cold, wintery November night.— Manchester City (@ManCity) 6 декабря 2019 г.
Last time we locked horns with United at the Etihad was 💥
🔵 #ManCity#MCIMUN 🔴 pic.twitter.com/pHrAO1EYKD
К этой встрече "Ман Сити" подошел на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Пепа Гвардиолы набрали 32 очка и уже на 11 очков отстают от лидера турнира "Ливерпуля".
У "МЮ" в активе 21 очко, команда идет шестой, а от зоны Лиги чемпионов ее отделяют 8 очков.
Букмекеры считают "Сити" фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 1,33, на ничейный результат - 5,70, а на победу "МЮ" - 8,80.