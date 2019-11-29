Унаи Эмери тренировал команду с весны прошлого года.

Лондонский "Арсенал" отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери.

Об этом сообщает пресс-служба клуба УПЛ.

Читайте такжеЭкс-тренер Зари Вернидуб возглавил иностранный клуб

Специалист покинул клуб вместе со своими помощниками, а его место в статусе исполняющего обязанности занял экс-футболист "канониров" Фредрик Юнгберг.

Эмери возглавил "Арсенал" весной прошлого года, а в сезоне-2018/19 сумел вывести команду в финал Лиги Европы, тогда как в АПЛ "канониры" стали пятыми.

В настоящий момент лондонцы имеют серию из семи поединков без побед во всех турнирах, что является худшим результатом клуба за 27 лет. В английской Премьер-лиге "Арсенал" занимает восьмое место после 13 туров.

Эмери был первым тренером, который возглавил "Арсенал" после окончания эпохи Арсена Венгера - француз работал в клубе с 1996 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм".