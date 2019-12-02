Футболисты Динамо и Шахтера вошли в сферу интересов Манчестер Сити

Чемпион Англии планирует укрепить защиту.

Защитники сборной Украины Виталий Миколенко и Николай Матвиенко вошли в сферу интересов английского "Манчестер Сити".

Об этом сообщил Betting Insider со ссылкой на "надежный источник" в английском клубе.

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Известно, что речь идет не только о наблюдении скаутов, а уже о более предметном интересе к перспективным игрокам "Динамо" и "Шахтера".

Велика вероятность, что руководство "Сити" попытается организовать трансфер одного из защитников еще до старта Евро-2020. Это будет возможно, если украинские клубы пойдут на переговоры, а сами игроки проявят желание переехать в Манчестер.

Миколенко в нынешнем сезоне провел за киевское "Динамо" 21 матч, забил 2 гола и отдал 4 ассиста. Контракт 20-летнего игрока с клубом истекает летом 2023 года.

Матвиенко имеет соглашение с "Шахтером" до лета 2021 года. В этом сезоне на счету 23-летнего футболиста 18 матчей и 1 ассист.

Ранее УНИАН сообщал о том, что бразильский клуб зимой хочет подписать лидера "Шахтера".