Определен лучший футболист по итогам 16-го тура УПЛ (фото)

Главным героем минувшего тура стал форвард "Динамо".

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин признан лучшим игроком 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Киевляне в минувшем туре в большинстве обыграли "Олимпик" (3:1), а Беседин записал на свой счет два гола.

Победителя определял экспертный совет: Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Ігорь Яворский, Сергей Нагорняк и Виктор Грачев.

По итогам голосования за Беседина отдали голоса восемь из девяти экспертов.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 16-го тура УПЛ.