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Определен лучший футболист по итогам 16-го тура УПЛ (фото)

13:00, 02 декабря 2019
Футбол
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Беседин оформил дубль / фото: ФК Динамо

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Киевляне в минувшем туре в большинстве обыграли "Олимпик" (3:1), а Беседин записал на свой счет два гола.

Победителя определял экспертный совет: Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Ігорь Яворский, Сергей Нагорняк и Виктор Грачев.

По итогам голосования за Беседина отдали голоса восемь из девяти экспертов.

upl.ua

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 16-го тура УПЛ.

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Теги: #Динамо#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#Артем Беседин