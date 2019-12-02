Определен лучший футболист по итогам 16-го тура УПЛ (фото)
13:00, 02 декабря 2019Футбол
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Главным героем минувшего тура стал форвард "Динамо".
Беседин оформил дубль / фото: ФК Динамо
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин признан лучшим игроком 16-го тура украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Киевляне в минувшем туре в большинстве обыграли "Олимпик" (3:1), а Беседин записал на свой счет два гола.
Победителя определял экспертный совет: Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Ігорь Яворский, Сергей Нагорняк и Виктор Грачев.
По итогам голосования за Беседина отдали голоса восемь из девяти экспертов.
upl.ua
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 16-го тура УПЛ.
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