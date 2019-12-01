Украинская Премьер-лига: результаты матчей 16-го тура, таблица

"Шахтер" потерял очки в Мариуполе, "Динамо" обыграло "Олимпик", а "Десна" - "Александрию".

30 ноября и 1 декабря прошли матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Лидер турнира "Шахтер" во второй раз в сезоне потерял очки, не сумев обыграть "Мариуполь". "Динамо" в большинстве сумело забить победные мячи в ворота "Олимпика", а противостояние двух команд из топ-пятерки чемпионата завершилось победой "Десны".

Результаты матчей

"Заря" - "Карпаты" - 2:0

Голы: Вернидуб, 55, Русин, 87

ПФК "Львов" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Коркишко, 15, Когут, 61

"Ворскла" - "Колос" - 1:0

Гол: Васин, 39 (с пенальти)

"Десна" - "Александрия" - 2:0

Голы: Хлебас, 46, Филиппов, 60

"Мариуполь" - "Шахтер" - 1:1

Голы: Путря, 49 - Тайсон, 15 (с пенальти)

"Олимпик" - "Динамо" - 1:3

Голы: Шахаб, 38 - Беседин, 37, 79, Де Пена, 87

Турнирная таблица

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Десна" - "Александрия".