Украинская Премьер-лига: результаты матчей 16-го тура, таблица
30 ноября и 1 декабря прошли матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги.
Лидер турнира "Шахтер" во второй раз в сезоне потерял очки, не сумев обыграть "Мариуполь". "Динамо" в большинстве сумело забить победные мячи в ворота "Олимпика", а противостояние двух команд из топ-пятерки чемпионата завершилось победой "Десны".
Результаты матчей
"Заря" - "Карпаты" - 2:0
Голы: Вернидуб, 55, Русин, 87
ПФК "Львов" - "Днепр-1" - 0:2
Голы: Коркишко, 15, Когут, 61
"Ворскла" - "Колос" - 1:0
Гол: Васин, 39 (с пенальти)
"Десна" - "Александрия" - 2:0
Голы: Хлебас, 46, Филиппов, 60
"Мариуполь" - "Шахтер" - 1:1
Голы: Путря, 49 - Тайсон, 15 (с пенальти)
"Олимпик" - "Динамо" - 1:3
Голы: Шахаб, 38 - Беседин, 37, 79, Де Пена, 87
Турнирная таблица
УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Десна" - "Александрия".