Евро-2020: кто станет соперником сборной Украины по итогам стыковых матчей отбора

Украинской сборной может достаться соперник из самой слабой группы команд.

Сегодня, 22 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020, по итогам которой стало известно, кто может стать соперником сборной Украины на групповом этапе европейского первенства.

Кто именно станет третьим соперником украинской сборной по групповому этапу, зависит от результатов в Пути А, в котором сыграют четыре сборные: в полуфиналах Исландия встретится с Румынией, а Болгария - с Венгрией.

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Если путевку на Евро-2020 завоюет сборная Румынии, то именно она отправится в группу С к Украине, так как поединки этой группы будут проходить в том числе в Бухаресте.

Если на чемпионат Европы по Пути А пробьется сборная Венгрии, то она на Евро-2020 попадет в домашнюю для себя группу F, а Украине достанется победитель Пути D (в полуфиналах Грузия сыграет с Беларусью, а Северная Македония - с Косово).

В случае успеха Исландии или Болгарии, украинская сборная также получит в соперники команду-победитель из Пути D.

Напомним, полуфиналы плей-офф пройдут 26 марта, а финалы - 31 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020 стала сборная Нидерландов. Кроме того, Украина сыграет с одной из команд из третьей корзины (Португалия, Турция, Австрия, Швеция, Чехия), кроме сборной Дании.