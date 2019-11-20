Бенфика официально опровергла интерес к легионеру Динамо

Сидклей при этом может быть отдан в аренду.

Португальская "Бенфика" официально опровергла интерес к защитнику киевского "Динамо" Сидклею.

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Сообщение появилось на официальном сайте клуба:

"Мы не заинтересованы в подписании игрока киевского "Динамо" Сидклея, как сообщает ряд СМИ".

Ранее появилась информация, что бразилец, который в этом сезоне не попадает в состав "Динамо", в ноябре отправится в Лиссабон, где встретится с представителями "Бенфики", чтобы обсудить возможный трансфер.

Как сообщает бразильская версия портала FOX Sports, киевское "Динамо" решило не пытаться любой ценой продать игрока и готово отдать его в аренду в зимнее трансферное окно. Ранее Сидклея пытались арендовать бразильские клубы, но киевляне настаивали на полноценном переходе.

В текущем сезоне бразилец еще ни разу не выходил на поле в составе киевлян.

УНИАН ранее также сообщал о том, что скауты "Милана" просматривали одного из лидеров "Шахтера".