Бенфика официально опровергла интерес к легионеру Динамо
Португальская "Бенфика" официально опровергла интерес к защитнику киевского "Динамо" Сидклею.
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Сообщение появилось на официальном сайте клуба:
"Мы не заинтересованы в подписании игрока киевского "Динамо" Сидклея, как сообщает ряд СМИ".
Ранее появилась информация, что бразилец, который в этом сезоне не попадает в состав "Динамо", в ноябре отправится в Лиссабон, где встретится с представителями "Бенфики", чтобы обсудить возможный трансфер.
Как сообщает бразильская версия портала FOX Sports, киевское "Динамо" решило не пытаться любой ценой продать игрока и готово отдать его в аренду в зимнее трансферное окно. Ранее Сидклея пытались арендовать бразильские клубы, но киевляне настаивали на полноценном переходе.
В текущем сезоне бразилец еще ни разу не выходил на поле в составе киевлян.
УНИАН ранее также сообщал о том, что скауты "Милана" просматривали одного из лидеров "Шахтера".