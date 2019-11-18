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Португальский топ-клуб проведет переговоры с легионером Динамо - СМИ

20:24, 18 ноября 2019
Футбол
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Сидклей является игроком Динамо с 2018 года / фото: dynamo.kiev.ua

Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, бразилец, который в этом сезоне не попадает в состав "Динамо", в ноябре отправится в Лиссабон, где встретится с представителями "Бенфики", чтобы обсудить возможный трансфер.

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Сидклей является одним из кандидатов на укрепление позиции левого защитника, которую португальский клуб планирует усилить в связи с возможным уходом Алехандро Гримальдо.

При этом "Бенфика" пока не делала официального запроса в "Динамо" по трансферу бразильца.

В текущем сезоне бразилец еще ни разу не выходил на поле в составе киевлян и в зимнее межсезонье надеется покинуть "Динамо".

УНИАН ранее также сообщал о том, что скауты "Милана" просматривали одного из лидеров "Шахтера".

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Теги: #Динамо#трансферы#Бенфика