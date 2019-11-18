Португальский топ-клуб проведет переговоры с легионером Динамо - СМИ

Бразильский защитник Сидклей может покинуть киевский клуб в зимнее межсезонье.

Защитник киевского "Динамо" Сидклей попал в сферу интересов португальской "Бенфики".

Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, бразилец, который в этом сезоне не попадает в состав "Динамо", в ноябре отправится в Лиссабон, где встретится с представителями "Бенфики", чтобы обсудить возможный трансфер.

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Сидклей является одним из кандидатов на укрепление позиции левого защитника, которую португальский клуб планирует усилить в связи с возможным уходом Алехандро Гримальдо.

При этом "Бенфика" пока не делала официального запроса в "Динамо" по трансферу бразильца.

В текущем сезоне бразилец еще ни разу не выходил на поле в составе киевлян и в зимнее межсезонье надеется покинуть "Динамо".

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