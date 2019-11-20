Отбор на Евро-2020: форвард сборной Англии стал лучшим бомбардиром группового этапа

Гарри Кейн всего на один мяч обошел конкурентов.

По итогам группового этапа квалификации Евро-2020 лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Гарри Кейн.

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В восьми матчах Кейн забил 12 голов. В этой гонке 26-летний британец опередил Эрана Захави из Израиля и португальца Криштиану Роналду. У обоих - по 11 результативных ударов.

Также капитан сборной Англии стал лучшим по системе "гол+пас", набрав 17 очков. Ближайшие преследователи - россиянин Артем Дзюба и англичанин Рахим Стерлинг, у которых по 14 пунктов.

Англичане выступали в группе A и одержали семь побед при одном поражении, заняв первое место. Во время жеребьевки британцы будут находиться в первой корзине.

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 состоится 30 ноября.

УНИАН ранее сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 19 ноября.