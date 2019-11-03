УПЛ: Александрия в большинстве обыграла Мариуполь

Александрийцы одержали победу над своим преследователем в турнирной таблице.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Мариуполь".

Все голы в матче были забиты во втором тайме. "Александрия" могла выйти вперед еще до перерыва, но Дмитрий Гречишкин не реализовал пенальти.

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На 33-й минуте игры "Мариуполь" остался вдесятером - красную карточку за грубый фол получил Алексей Быков.

Во втором тайме Денис Безбородько открыл счет с передачи Кирилла Ковальца, а затем Ковалец забил уже сам. На 69-й минуте Виктор Корниенко отправил мяч в собственные ворота.

"Мариуполь" сумел забить гол престижа. Он на счету Вячеслава Чурко.

После этой победы "Александрия" набрала 23 очка и занимает в турнирной таблице УПЛ пятое место. У "Мариуполя" - 16 очков и шестая позиция.

"Александрия" - "Мариуполь" - 3:1

Голы: Безбородько, 55, Ковалец, 57, Корниенко, 69 (авт.) - Чурко, 71

"Александрия": Панькив, Дубра, Бабогло, Бухал, Пашаев, Гречишкин, Довгий (Безбородько, 46), Ковалец (Грицук, 83), Мирошниченко, Лучкевич (Тейшейра, 90), Третьяков

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Дава, Быков, Кирюханцев, Мишнев, Федорчук, Танковский (Чех, 15), Горбунов (Корниенко, 60), Чурко, Вакула (Топалов, 73)

Удаление: Быков, 32

УНИАН ранее также сообщал о том, что в 13-м туре УПЛ "Десна" обыграла "Ворсклу".