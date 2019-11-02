Десна обыграла аутсайдера УПЛ и вновь обошла Динамо

Черниговская команда ведет борьбу за медали чемпионата.

В 13-м туре украинской Премьер-лиги "Ворскла" в Полтаве принимала черниговскую "Десну".

Читайте такжеВ Украине впервые в истории был назначен пенальти с помощью VAR (видео)

Гости сумели одержать минимальную победу на выезде - 1:0.

Защитник гостей Максим Имереков на 76-й минуте забил единственный гол в матче, сыграв на добивании после исполнения штрафного удара. В остальное время чаще всего было много борьбы и минимум голевых моментов.

"Ворскла" - "Десна" - 0:1

Гол: Имереков, 76

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Мельничук, Петрович (Скляр, 66), Габелок (Кравченко, 46), Якубу (Ребенок, 84), Луизао, Козыренко, Коломоец

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Западня (Мостовой, 46), Богданов, Огиря, Калитвинцев, А. Фаворов, Хлебас (Картушов, 83), Дегтярев (Филиппов, 73)

Предупреждения: Петрович, Чеснаков - Дегтярев

Эта победа позволила "Десне" набрать 26 очков и выйти на второе место в турнирной таблице УПЛ, опередив "Динамо". "Ворскла" остается на последнем месте, имея 8 очков в активе.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" полурезервным составом победил "Карпаты".