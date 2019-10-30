"Заслужили": Михайличенко остался доволен игрой Динамо в матче с Шахтером

Главный тренер киевского клуба дал оценку победе над принципиальным соперником в 1/8 финала Кубка Украины.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко на пресс-конференции прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера".

Слова Михайличенко приводит dynamo.kiev.ua.

"На мой взгляд, получилась игра, достойная финала. Не важно, какой была сегодня стадия турнира - встречались два принципиальных соперника, которые показали добротный футбол с хорошим уровнем интриги и большим количеством эмоций, создав при этом много хороших моментов", - отметил Михайличенко.

Тренер остался доволен не только результатом, но и игрой своих подопечных:

"Конечно же, я удовлетворен тем, что мы продолжаем борьбу за Кубок Украины и переиграли принципиального соперника, показав при этом, на мой взгляд, хороший, приличный футбол. Жаль, что, имея на стадии атак отличные предпосылки для хороших быстрых комбинаций, мы не сумели в этих ситуациях довести дело до голов. Но в обороне вся команда сыграла надежно, собрано".

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"Благодарен ребятам за игру: с их стороны самоотдача и ответственность были повышенными. С этим они сегодня справились просто отлично! В целом же, считаю, они заслужили эту победу", - добавил Михайличенко.

Тренер "Динамо" также отметил, что не хотел бы, чтобы "Динамо" и "Шахтер" разводили на ранних стадиях Кубка:

"Мне очень нравится отношение к национальному Кубку в Англии, Германии, где команды любой лиги имеют шансы пройти сколь угодно далеко по сетке турнира. Все должны быть в равных условиях. Поэтому считаю, что разводить "Динамо" и "Шахтер" не стоит. Да, сегодня был не финал, но это был настоящий кубковый матч, который, уверен, понравился всем болельщикам. Кубок должен быть Кубком".

Напомним, "Динамо" одержало победу в дополнительное время со счетом 2:1.

УНИАН ранее опубликовал видеообзор и полное видео матча "Динамо" - "Шахтер".