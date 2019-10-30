Динамо - Шахтер: видеообзор и полное видео матча Кубка Украины

В Киеве прошел матч 1/8 финала Кубка Украины.

30 октября на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины. В четвертьфинал вышли киевляне, которые одержали победу в овертайме. Кубок Украины, 1/8 финала Динамо - Шахтер - 2:1 Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 - Степаненко, 90+2 Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич (де Пена, 102), Цыганков, Караваев, Беседин (Гармаш, 90+3) Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов (Хочолава, 46), Болбат (Додо, 53), Степаненко, Коваленко, Коноплянка (Дентиньо, 73), Тайсон, Марлос (Маркос Антонио, 101), Мораес Удаления: Шепелев, 89 - Степаненко, 94 Видеообзор матча Полное видео матча УНИАН ранее сообщал, что соперник "Динамо" в Лиге Европы сменил главного тренера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter