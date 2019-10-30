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Динамо - Шахтер: видеообзор и полное видео матча Кубка Украины

22:05, 30 октября 2019
Футбол
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Матч прошел на Олимпийском / фото: ФК Шахтер

В четвертьфинал вышли киевляне, которые одержали победу в овертайме.

Кубок Украины, 1/8 финала

Динамо - Шахтер - 2:1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 - Степаненко, 90+2

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич (де Пена, 102), Цыганков, Караваев, Беседин (Гармаш, 90+3)

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов (Хочолава, 46), Болбат (Додо, 53), Степаненко, Коваленко, Коноплянка (Дентиньо, 73), Тайсон, Марлос (Маркос Антонио, 101), Мораес

Удаления: Шепелев, 89 - Степаненко, 94

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее сообщал, что соперник "Динамо" в Лиге Европы сменил главного тренера.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Кубок Украины