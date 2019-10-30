Динамо - Шахтер: видеообзор и полное видео матча Кубка Украины
22:05, 30 октября 2019Футбол
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В Киеве прошел матч 1/8 финала Кубка Украины.
Матч прошел на Олимпийском / фото: ФК Шахтер
30 октября на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины.
В четвертьфинал вышли киевляне, которые одержали победу в овертайме.
Кубок Украины, 1/8 финала
Динамо - Шахтер - 2:1
Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 - Степаненко, 90+2
Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич (де Пена, 102), Цыганков, Караваев, Беседин (Гармаш, 90+3)
Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов (Хочолава, 46), Болбат (Додо, 53), Степаненко, Коваленко, Коноплянка (Дентиньо, 73), Тайсон, Марлос (Маркос Антонио, 101), Мораес
Удаления: Шепелев, 89 - Степаненко, 94
Видеообзор матча
Полное видео матча
УНИАН ранее сообщал, что соперник "Динамо" в Лиге Европы сменил главного тренера.
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