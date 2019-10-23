"Этот судья достал": Коноплянка остался недоволен работой арбитра в матче Шахтер - Динамо Загреб

Евгений Коноплянка считает, что рефери несправедливо назначил пенальти в ворота "горняков".

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка раскритиковал главного арбитра матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо" Антонио Матеу Лаоса.

Слова Коноплянки приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2".

"Сталкивался с Лаосом 10 раз на футбольном поле. 9 матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз, можно было "посадить на карточку", а он дал им провести контратаку. Поговорил с Лаосом - несколько следующих действий было в нашу сторону", - отметил Коноплянка.

Читайте также"Я его завалил, но...": Пятов - о пенальти в ворота Шахтера

Полузащитник также прокомментировал эпизод с пенальти.

"Для меня - это не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал Андрею выйти на мяч. Посмотрите, где был мяч, но этот судья достает нас везде, особенно меня", - сказал украинец.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб завершился вничью - 2:2. Коноплянка стал автором первого гола "горняков".

УНИАН также сообщал о том, что результат матча против "Динамо" Загреб прокомментировал главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.