Заря одержала волевую победу в матче против Десны (видео)

Луганский клуб вырвал победный результат в концовке встречи.

В рамках одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги "Заря" в Запорожье принимала "Десну".

Встреча завершилась волевой победой луганского клуба со счетом 2:1. Победный гол с пенальти на 85-й минуте провел Владлен Юрченко.

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"Заря" набрала 19 очков и занимает пятое место в таблице УПЛ. У "Десны" - 20 очков и пока вторая строчка, однако клуб из Чернигова по итогам этого тура может ее потерять.

"Заря" - "Десна" - 2:1

Голы: Леднев, 81, Юрченко, 85 - Дегтярев, 17

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин (Леднев, 46), Юрченко, Хомченовский, Кабаев (Русин, 46), Громов (Будковский, 83)

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Огиря, Богданов (Конопля, 89), Калитвинцев (Хлебас, 88), А. Фаворов, Картушов, Дегтярев (Ермаков, 75)

УНИАН также сообщал о том, что ранее в одиннадцатом туре УПЛ львовское дерби завершилось вничью.