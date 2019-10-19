УПЛ: львовское дерби с двумя пенальти завершилось без голов

Команды сыграли вничью.

В 11-м туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" принимали на стадионе "Украина" ФК "Львов".

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Поединок получился напряженным, но забить соперники так и не смогли - 0:0.

На 8-й минуте "Карпаты" получили возможность пробить пенальти, однако Алексей Гуцуляк не сумел переиграть вратаря. Во втором тайме уже "Львов" получил право исполнить аналогичное наказание, однако на этот раз голкипер выручил "Карпаты".

Также в матче было два удаления - на 44-й минуте хозяев в меньшинстве оставил Назар Вербный, а в конце матча у "Львова" поле покинул Рафаэль Сабино.

"Карпаты" - ФК "Львов" - 0:0

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Вакуленко, Халл, Дубинчак (Лях, 89), Козак (Ди Франко, 46), Вербный, Назарина, Клец, Гуцуляк (Бойчук, 82), Дженнингс

ФК "Львов": Сарнавский, Люлька (Квасный, 90), Борзенко, Братков, Гончар, Мартан (Ренан, 64), Сабино, Приймак (Зубков, 81), Шина, Алваро, Пернамбуко

Предупреждения: Халл, Ди Франко, Дженнингс - Люлька, Алваро, Мартан, Братков, Ренан

Удаления: Вербный, 44 - Сабино, 79

На 8-й минуте Алексей Гуцуляк ("Карпаты") не забил пенальти (вратарь)

На 75-й минуте Пернамбуко (ФК "Львов") не забил пенальти (вратарь)

"Карпаты" набрали девять очков и идут девятыми в турнирной таблице УПЛ. На счету "Львова" на один пункт меньше и десятое место.

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