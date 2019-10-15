"Просто фантастика": как в сети отреагировали на успех сборной Украины (фото, видео)
В сети эмоционально отреагировали на победу сборной Украины над сборной Португалии (2:1) и досрочный выход "желто-синих" на чемпионат Европы-2020.
Украинские болельщики и эксперты активно обсуждают успех и прогресс украинской сборной под руководством Андрея Шевченко.
Ukraine is qualified for EURO 2020!!! Euro Друзья, наша Сборная на Евро-2020!!! Я очень горд! Эмоции переполняют. Это в первую очередь заслуга игроков и тренерского штаба. Они смогли, наконец-то, создать единое целое, коллектив, в котором есть место личностям. И самое главное- они играют в футбол, в не мучаются, как это часто бывало. По-моему эта Сборная одна из лучших за последние годы. Поздравляю всех от души!🇺🇦👏🏽🔥
Красиво, впевнено, заслужено і чесно наша #головнакоманда вирушає на Євро-2020! Неймовірна радість і гордість за таку гру і це досягнення! Хочеться сподіватися, що це активує футбольний бум у нашій країні і люди підуть на стадіони в кожному місті!— Кирило Круторогов (@Krutorogov) 14 октября 2019 г.
Великолепная игра по ходу всего отбора.Очень добротная игра против 🔝сборной сегодня и заслуженный выход на Евро!Браво Шева и браво сборная!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🍾🍾🍾— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 14 октября 2019 г.
Ми - на Євро-2020!!! Я пишаюся нашою збірною! Я пишаюся стилем футболу, яким вона впевнено пройшла кваліфікацію! Я пишаюся нашим головним тренером Андрієм Шевченком і його штабом! Слава Україні!!! 🇺🇦— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 14 октября 2019 г.
У-Кра-И-На!!! Андрей Шевченко и компания - большие молодцы!— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 14 октября 2019 г.
Сегодня весь день в фб меня просили сравнить сборные России и Украины. Ну вот и сравнили. Посмотрим на наших с Бельгией.
А жовто-блактитных - с выходом на Евро!
Об этом также сообщается в сюжете ТСН.
Напомним, сборная Украины набрала 19 очков после семи матчей и гарантировала себе первое место в группе В. Украинцы впервые в истории напрямую вышли на чемпионат Европы из группы.
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины может попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.