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"Просто фантастика": как в сети отреагировали на успех сборной Украины (фото, видео)

16:42, 15 октября 2019
Футбол
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Сборная Украины / фото: УАФ

В сети эмоционально отреагировали на победу сборной Украины над сборной Португалии (2:1) и досрочный выход "желто-синих" на чемпионат Европы-2020. 

Украинские болельщики и эксперты активно обсуждают успех и прогресс украинской сборной под руководством Андрея Шевченко.

Ukraine is qualified for EURO 2020!!! Euro Друзья, наша Сборная на Евро-2020!!! Я очень горд! Эмоции переполняют. Это в первую очередь заслуга игроков и тренерского штаба. Они смогли, наконец-то, создать единое целое, коллектив, в котором есть место личностям. И самое главное- они играют в футбол, в не мучаются, как это часто бывало. По-моему эта Сборная одна из лучших за последние годы. Поздравляю всех от души!🇺🇦👏🏽🔥

Публикация от Evgeniy Levchenko (@elevchenko)

Об этом также сообщается в сюжете ТСН.

Напомним, сборная Украины набрала 19 очков после семи матчей и гарантировала себе первое место в группе В. Украинцы впервые в истории напрямую вышли на чемпионат Европы из группы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины может попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.

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Теги: #сборная Украины#Евро-2020 квалификация#Евро-2020