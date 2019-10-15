"Просто фантастика": как в сети отреагировали на успех сборной Украины (фото, видео)

Болельщики не могут нарадоваться победе команды Андрея Шевченко над португальцами.

В сети эмоционально отреагировали на победу сборной Украины над сборной Португалии (2:1) и досрочный выход "желто-синих" на чемпионат Европы-2020.

Украинские болельщики и эксперты активно обсуждают успех и прогресс украинской сборной под руководством Андрея Шевченко.

Об этом также сообщается в сюжете ТСН.

Напомним, сборная Украины набрала 19 очков после семи матчей и гарантировала себе первое место в группе В. Украинцы впервые в истории напрямую вышли на чемпионат Европы из группы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины может попасть в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.